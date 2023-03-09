Ранкова ракетна атака пошкодила об’єкти генерації і розподілу у восьми регіонах, – Шмигаль

Унаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки пошкоджені об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах України.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося", – наголосив глава уряду.

За його словами, енергосистема України залишається цілісною.Однак в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у восьми регіонах.

Наразі працюють енергетичний штаб та ремонтні бригади. Особлива увага приділяється поверненню електроенергії в Харків.

"Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет.