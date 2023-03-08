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На Одещині ремонт енергомереж закінчать у середині березня

Зараз одесити вже не відчувають постійних вимкнень світла.

На Одещині ремонт енергомереж закінчать у середині березня
Фото: ДТЕК

В Одеській області ситуацію з енергопостачанням вдалося вивести на рівень, коли споживачі не відчувають постійних вимкнень. Основну частину ремонтних робіт закінчать до середини березня.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"На щастя, нам вдалося вивести ситуацію на такий рівень, що одесити вже не відчувають постійних графіків погодинних вимкнень, які досить довго залишались. Зараз активно ідуть ремонтні роботи в регіоні, але вони пов'язані зі збільшенням надійності, з відновленням резервування тих чи інших ліній чи підстанцій. Тобто ідуть роботи зі збільшення запасу міцності енергосистеми регіону, вони є непомітними для споживачів, вони робляться уже без відключень. Думаємо, уже закінчимо до середини березня основну частину робіт", - відповів він.

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Нагадаємо, що протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності, проте все ще існує велика потреба в додаткових поставках обладнання для забезпечення її стабільного функціонування.

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