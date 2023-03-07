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У Харкові відновлюють освітлення вулиць

7 березня вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-ої години до 19:30.

У Харкові відновлюють освітлення вулиць
Фото: EPA/UPG

Харків повертається до освітлення вулиць у темну пору доби. Наразі йдеться про вмикання ліхтарів на центральних дорогах та найбільш завантажених вулицях.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-ої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив він.

Терехов переконаний, що цей крок сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП. 

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Нагадаємо, що за минулий рік у Харкові вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.

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