У Харкові відновлюють освітлення вулиць

Харків повертається до освітлення вулиць у темну пору доби. Наразі йдеться про вмикання ліхтарів на центральних дорогах та найбільш завантажених вулицях.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

"Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди, що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-ої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - зазначив він.

Терехов переконаний, що цей крок сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.

Нагадаємо, що за минулий рік у Харкові вдалося відбудувати 136 будинків, 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями.