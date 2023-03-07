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ДБР затримало дезертира з СБУ, який понад 8 років переховувався від слідства

У 2014 році після окупації Луганщини фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився в окупованому Алчевську.

ДБР затримало дезертира з СБУ, який понад 8 років переховувався від слідства
Фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали у Києві колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області, який понад 8 років переховувався від слідства у справі за фактом дезертирства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

У 2014 році після російського вторгнення до Луганської області фігурант не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому місті Алчевську.

Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з так званої “ЛНР” на підконтрольну Україні територію. Однак, аби ухилитися від кримінальної відповідальності, він переховувався, обмеживши своє пересування навіть вулицею. Він вирішив, що у великому місті легше загубитись і оселився в столиці.

Працівники ДБР спільно з СБУ затримали підозрюваного у Києві. Під час обшуку за його місцем проживання вилучені мобільні телефони та копії документів.

Наразі фігурант перевіряється на причетність до співпраці з представниками РФ та незаконними збройними формуваннями “ЛНР”.

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Зазначається, що з початку 2023 року слідчі ДБР вже завершили спеціальне досудове розслідування стосовно ще 9 співробітників Служби – дезертирів, які у 2014 році залишилися на тимчасово окупованій території Луганської області.

Нагадаємо, в кінці лютого кадровика бригади ТрО затримали через вимагання хабарів за переведення в тил. Також він пропонував за гроші посприяти в уникненні відповідальності. 

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