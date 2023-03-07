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​У Києві з початку повномасштабної війни одружилися 25 550 пар молодят і народилися 16 979 немовлят

Серед новонароджених – 292 двійні та чотири трійні.

​У Києві з початку повномасштабної війни одружилися 25 550 пар молодят і народилися 16 979 немовлят
Фото: Идеальная мама

За 375 днів повномасштабної війни у Києві одружилися 25 550 пар молодят і народилися 16 979 немовлят.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

У столиці з 24 лютого народилися 8786 хлопчиків та 8193 дівчинки. Серед новонароджених – 292 двійні та чотири трійні.

"Вже понад рік Україна бореться з агресором. Ми пережили чи не найскладнішу за час незалежності України зиму. Постійні обстріли, відключення електропостачання, води та тепла не зламали нас, а навпаки – зробили нас сильнішими, згуртованішими та готовими протистояти ворогу до Перемоги. Адже ми не маємо права здаватися тут, поки на передовій нас боронять наші захисники. Вони ціною життя виборюють кожен метр нашої землі. А ми, в свою чергу, маємо кожен на своєму місці робити усе можливе для Перемоги. І поки ми всі працюємо на Перемогу, у Києві щодня народжуються українці, створюються нові сім’ї", – написав Поворозник.

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Нагадаємо, що  на Київщині від 30 грудня 2022 року по 2 лютого 2023-го народилося 629 немовлят: 328 хлопчиків та 301 дівчинка. Найбільше дітей народилося в Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

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