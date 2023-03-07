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У Києві відсьогодні відновлюють роботу кількох автобусів за постійними маршрутами

Це пов’язано з поновленням руху транспорту вулицями Кіото та Путивльській.

У Києві відсьогодні відновлюють роботу кількох автобусів за постійними маршрутами
Фото: КМДА

Із 7 березня у Києві роботу автобусних маршрутів №№ 10, 11, 11-Д відновлять за постійними схемами руху. 

Про це повідомили у КМДА.

Згідно з інформацією “Київпастрансу”, це пов’язано з відновленням руху транспорту вулицями Кіото та Путивльській.

Зокрема, рух автобусів буде організовано:

  • маршрут № 10 – ст. м. «Лісова» – просп. Броварський – вул. Берегова (до кінцевої зупинки «Селище Рибне») – вул. 
  • Берегова – просп. Броварський (до Київської птахофабрики) – просп. Броварський – ст. м. «Лісова»;
  • маршрут № 11 – ст. м. «Лісова» – просп. Броварський – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – вул. Путивльська – вул. Радистів (до кінцевої зупинки «Радіоцентр») – вул. Радистів – просп. Броварський – ст. м. «Лісова»;
  • маршрут № 11-Д – ст. м. «Лісова» – просп. Броварський – вул. Гетьмана Павла Полуботка – вул. Кіото – вул. Путивльська – вул. Радистів (до зупинки «Радіоцентр») – вул. Радистів – вул. Путивльська – дачне містечко «Сосновий бор» – вул. Путивльська – вул. Радистів (до зупинки «Радіоцентр») – вул. Радистів – просп. Броварський – ст. м. «Лісова».

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Нагадаємо, Львівщина планує першою в Україні запровадити е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах.

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