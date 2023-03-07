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30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз, – Клименко

Є величезна територія нашої держави, де не проходять активні бойові дії, але вони обстрілюються щодня.

30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз, – Клименко
Фото: Пресслужба ДСНС

30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, саме цим відомство вже і займається.

“Але мова йде про гуманітарне розмінування, тобто про величезні роботи з очищення сільськогосподарських угідь, житлових будинків, адміністративних будівель і таке інше”, – сказав Клименко. 

За його словами, є величезна територія нашої держави, зокрема Чернігівська, Сумська та Миколаївська області, де не проходять активні бойові дії, але вони постійно обстрілюються на 15-20 км щодня. 

“Проте зараз закінчилася зима і розмінування піде ще більшими темпами”, – додав міністр.

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Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що для повного розмінування України знадобиться до 70 років.

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