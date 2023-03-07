30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз, – Клименко

Є величезна територія нашої держави, де не проходять активні бойові дії, але вони обстрілюються щодня.

30% деокупованої території необхідно розміновувати вже зараз. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, саме цим відомство вже і займається.

“Але мова йде про гуманітарне розмінування, тобто про величезні роботи з очищення сільськогосподарських угідь, житлових будинків, адміністративних будівель і таке інше”, – сказав Клименко.

За його словами, є величезна територія нашої держави, зокрема Чернігівська, Сумська та Миколаївська області, де не проходять активні бойові дії, але вони постійно обстрілюються на 15-20 км щодня.

“Проте зараз закінчилася зима і розмінування піде ще більшими темпами”, – додав міністр.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що для повного розмінування України знадобиться до 70 років.