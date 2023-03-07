Спроба Росії використовувати енергетику як зброю провалилася, – Держдеп

Спроба Росії використовувати енергетику як зброю провалилася. Про це заступник держсекретаря США з питань енергетики та експосол Сполучених Штатів Джеффрі Пайєтт заявив “Голосу Америки”.

“Найважливіше зараз – це неймовірна стійкість українського народу, українських енергетиків, які зробили дуже багато для того, щоб зусилля Путіна не мали успіху. Я був у Києві у грудні, в день найбільшої на той момент хвилі авіаударів, і бачив, як працівники Укренерго швидко відновлювали потужності”, – сказав він.

Пайєтт додав, що після лютого 2022 року ніхто у світі більше не розглядатиме Росію як надійного постачальника енергії.

“Подивіться на висновок Міжнародного енергетичного агентства, яке вважає, що до 2030 року доходи Росії від продажу нафти та газу скоротяться на 50%. З січня по грудень вони скоротилися на 38%”, – додав він.

За його словами, це гігантський дефіцит, про який Росія тепер повідомляє публічно, а реальні цифри, мабуть, ще більші.

“Росія завдала собі величезних збитків цією війною і, зокрема, нафтовим та газовим ресурсам, які були рушійною силою її економіки. Це дуже сумно для Росії, але це наслідок дій Путіна та його прагнення використовувати нафтогазові ресурси як зброю. Тому ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб Росія ніколи більше не змогла використати свою нафту та газ проти решти світу”, – додав заступник держсекретаря.

Нагадаємо, Пайєтт також повідомив, що Конгрес США просять виділити ще 250 млн доларів для української енергосистеми.

Як повідомили у Міненерго, починаючи від жовтня 2022 року, Росія здійснила на енергетичну інфраструктуру України 31 повітряну атаку.