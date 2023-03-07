Євросоюз повинен вдвічі знизити прайскеп на російську нафту, – міністр закордонних справ Естонії

Урмас Рейнсалу пропонує зменшити ціну вже цього місяця.

Голова МЗС Естонії під час візиту до України

Євросоюз повинен цього місяця вдвічі знизити максимальну ціну на російську нафту і ще більше обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні. Наразі прайскеп становить 60 доларів.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише Bloomberg.

“Ми повинні обмежити ціни на російську сиру нафту, щоб це не дозволило російській державі отримати додаткову вигоду”, – сказав Рейнсалу.

Зменшення прайскепу наполовину було б “правильним напрямком”, сказав він.

Рейнсалу також заявив, що лідери ЄС повинні посилити санкції проти російських банків та її атомної енергетики.

США та інші країни досі неохоче знижували ліміт через побоювання, що це може призвести до різкого стрибка нафтових цін, тому скорочення у масштабі, який пропонує Рейнсалу, малоймовірне, зазнаає Bloomberg.

Для рішення про зміну цінової межі потрібна спочатку підтримка “Групи семи” (G7), а потім одноголосність усіх країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило, що доходи Росії від експорту нафти і газу скоротилися у січні 2023 року майже на 40%.