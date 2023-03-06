Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через атаку росіян в місті пошкоджені 3 приватні оселі та дві господарські споруди”, - написав Лисак.

Крім того, обстрілом була пошкоджена лінія електропередач.

Голова ОВА додав, що від обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.