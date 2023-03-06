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Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Снаряди окупантів пошкодили будинки місцевих жителів. 

Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через атаку росіян в місті пошкоджені 3 приватні оселі та дві господарські споруди”, - написав Лисак. 

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Крім того, обстрілом була пошкоджена лінія електропередач. 

Голова ОВА додав, що від обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.

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