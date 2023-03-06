Росіяни із реактивної артилерії обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.

Про це у Телеграм заявив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації у різних частинах селища", - наголосив керівник МВА.

За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо, що у неділю, 5 березня, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.