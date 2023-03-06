​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни із реактивної артилерії обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Постраждали до 10 приватних будинків.

Росіяни із реактивної артилерії обстріляли Козачу Лопань на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Російські війська у понеділок, 6 березня, здійснили масований обстріл із реактивної артилерії Козачої Лопані Харківської області.

Про це у Телеграм заявив керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"Внаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації у різних частинах селища", - наголосив керівник МВА.

За попередньою інформацією, загиблих чи постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у неділю, 5 березня, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також