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Голова Дніпропетровської ОВА дав людям 10 днів на повернення зброї, яку видали на початку вторгнення

Списки цих громадян йому відомі.

Голова Дніпропетровської ОВА дав людям 10 днів на повернення зброї, яку видали на початку вторгнення
Фото: Facebook Сергія Лисака

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав цивільних в області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси протягом 10 днів.

За його словами, цю вимогу він озвучив на традиційній нараді з правоохоронцями, інформує Радіо Свобода.

«Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила «на руках». Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», – заявив Лисак.

Він додав, що виконання озвучених на нараді вимог «контролюватиме особисто».

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Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії цивільні отримували вогнепальну зброю. 

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