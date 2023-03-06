Голова Дніпропетровської ОВА дав людям 10 днів на повернення зброї, яку видали на початку вторгнення

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав цивільних в області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси протягом 10 днів.

За його словами, цю вимогу він озвучив на традиційній нараді з правоохоронцями, інформує Радіо Свобода.

«Справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила «на руках». Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку», – заявив Лисак.

Він додав, що виконання озвучених на нараді вимог «контролюватиме особисто».

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії цивільні отримували вогнепальну зброю.