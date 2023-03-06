На окупованій Херсонщині росіяни забирають у місцевих автомобілі

Такі випадки зафіксовані у Скадовському районі.

У тимчасово окупованому Скадовському районі Херсонської області російські загарбники відбирають у цивільних автомобілі.

Про це у Facebook повідомила поліція Херсонщини.

"З тимчасово окупованого Скадовського району надійшло повідомлення, що російські військові у супроводі місцевих представників злочинної влади обходять помешкання громадян та відбирають у жителів автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За минулі дві доби слідчі поліції відкрили 35 кримінальних проваджень за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, що з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.