Резніков про мобілізацію: мріємо перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт

Це буде одним з завдань заступника міністра Дейнеги.

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що мобілізаційний план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершено.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", - сказав Резніков.

На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, він відповів: "У Генштабу є потреба".

"Генштаб чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги (заступника міністра - ред.)", - розповів Резніков.

Нагадаємо, що 1 березня питання оптимізації роботи територіальних центрів комплектування, а також дотримання прав мобілізованих, обговорили на нараді представників Міноборони, Генштабу та керівників обласних ТЦК під головуванням першого заступника міністра Олександра Павлюка.

Заступник міністра Ганна Маляр заявила, що Росія хоче дискредитувати процес мобілізації в Україні.