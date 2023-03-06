Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, - Галущенко
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Правила виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку посилять через скандал з коміком
Із знаменитого шоколаду Toblerone приберуть пік Маттерхорн через закон про "швейцарскість"
Із знаменитого шоколаду Toblerone приберуть пік Маттерхорн через закон про "швейцарскість"
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
Під Бахмутом загинула волонтерка і бойова медикиня Яна Рихліцька
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Шон Пенн: «Ми опинились в епіцентрі історичного моменту, і це було дуже важко»
Евакуація з Бахмута скоротилася, - заступник мера
Евакуація з Бахмута скоротилася, - заступник мера
Наразі Україна не контролює 922 км сухопутного кордону з РФ
Наразі Україна не контролює 922 км сухопутного кордону з РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков про мобілізацію: мріємо перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт

Це буде одним з завдань заступника міністра Дейнеги.

Резніков про мобілізацію: мріємо перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що мобілізаційний план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершено.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", - сказав Резніков.

На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, він відповів: "У Генштабу є потреба".

"Генштаб чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги (заступника міністра - ред.)", - розповів Резніков.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 1 березня питання оптимізації роботи територіальних центрів комплектування, а також дотримання прав мобілізованих, обговорили на нараді представників Міноборони, Генштабу та керівників обласних ТЦК під головуванням першого заступника міністра Олександра Павлюка.

Заступник міністра Ганна Маляр заявила, що Росія хоче дискредитувати процес мобілізації в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також