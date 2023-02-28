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Маляр: Росія хоче дискредитувати процес мобілізації в Україні і зірвати постачання західного озброєння

Росія не полишає мету завоювати територію всієї України, уточнила вона.

Маляр: Росія хоче дискредитувати процес мобілізації в Україні і зірвати постачання західного озброєння
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала ключові цілі поточних інформаційних операцій Росії.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

«Найбільший страх росіян зараз – Україні поставлять все озброєння, що нам пообіцяли. Тому ключова ціль, куди вони зараз б'ють інформаційними операціями – це дискредитувати Україну як отримувача зброї. Тому ми бачимо вкиди, дискусію, в тому числі в західних країнах шляхом афілійованих до Росії експертів і політиків, про те, що Україна якось не так використовує зброю, щось не контролює, десь та зброя не туди стріляє. Тут потрібно розуміти, що Україна займає дуже чітку публічну позицію. Щоразу, коли починається така інформаційна хвиля, ми звертаємося до наших партнерів, щоб вони офіційно підтверджували, що у них немає претензій до того, яким чином в Україні використовується зброя», – розповіла вона.

Маляр нагадала, що в Україні давно встановленні системи відстеження логістики, тому місце перебування одиниці зброї для західних партнерів відоме.

«Щодо того, куди стріляють. Це той страх, який Росія навмисно сіє, що нібито українці зараз з вашою зброєю дійдуть далеко за власні кордони. Це не так. Україна не має таких ні планів, ні амбіцій. Більше того, за цей рік ми всьому світу довели, що ми якраз дотримуємося всіх правил і звичаїв війни, встановлених міжнародним правом. Ми використовуємо своє право захищатися і використовувати зброю виключно в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», – розповіла заступниця міністра оборони.

За її словами, Росія також інформаційно б'є по процесу мобілізації, оскільки зацікавлена в тому, щоб він не відбувся.

«Тому що яка б зброя не була, але її використовують люди. Вони б'ють по людському ресурсу. Є певні дискредитаційні кампанії, багато вкидують дискусій на цю тему. З одного боку, ми не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, але частина тих кампаній, які зараз проводяться, спрямовані на те, щоб в Україні не відбулася мобілізація. Тобто зброя і людський ресурс є ключовими точками інформаційних операцій РФ», – додала Маляр.

При цьому заступниця міністра оборони зауважила, що Росія не полишає мету завоювати територію всієї України.

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Нагадаємо, що у Центрі протидії дезінформацїі при РНБО нагадали про ключові пропагандистські тези росіян.

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