На Херсонщині ліквідували два моторні човни російських диверсантів

Війська РФ у Херсонській області переобладнують цивільні моторні плавзасоби для просування ДРГ поміж островів у гирлі Дніпра.

Про це інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Періодично ворог практикує обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману. Також намагається випробовувати долю на переобладнаних цивільних моторних плавзасобах, просуваючи ДРГ поміж островів. Два таких плавзасоби вдало знищено нашими підрозділами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 550 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 149 240 військових.