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На Чернігівщині російський безпілотник скинув вибухівку на автомобіль

Атака сталася у Новгород-Сіверському районі.

На Чернігівщині російський безпілотник скинув вибухівку на автомобіль
Фото: ДПСУ

Російський безпілотник скинув вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

"27 лютого близько 11:00 ворожим БПЛА скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у центрі села Тимоновичі Семенівської об'єднаної територіальної громади Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих. 

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Нагадаємо, що у Чернігівській області під час нічної атаки 27 лютого українські захисники збили три безпілотники.

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