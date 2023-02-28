На Чернігівщині російський безпілотник скинув вибухівку на автомобіль

Російський безпілотник скинув вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у прикордонні Чернігівської області.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

"27 лютого близько 11:00 ворожим БПЛА скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль у центрі села Тимоновичі Семенівської об'єднаної територіальної громади Новгород-Сіверського району", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Чернігівській області під час нічної атаки 27 лютого українські захисники збили три безпілотники.