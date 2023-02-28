В Україну вдалося повернути 307 примусово депортованих в Росію і Білорусь дітей

Терор проти цивільного населення є навмисною стратегією Росії. Одним з найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до Росії і Білорусі.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович, інформує сайт Офісу генерального прокурора.

“У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсона”, – розповів Андрій Костін.

За інформацією генерального прокурора, наразі підтверджено депортацію понад 16 000 дітей. Вдалося повернути 307 з них. Щоб зробити більше необхідна допомога міжнародної спільноти.

Також, за словами Костіна, постійно порушуються права людини в окупованому Криму. Проводяться незаконні обшуки та “суди”. Особливо страждає корінний народ – кримські татари.

“Маємо зупинити Росію та притягнути до відповідальності за ці кричущі порушення прав людини”, – наголосив Костін.

Нагадаємо, Єврокомісія та Польща представлять ініціативу з пошуку викрадених Росією українських дітей.