Росіяни намагалися прорвати оборону на Сватівському напрямку, – Гайдай

Попри те, що на ці напрямки окупанти кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Російські військові намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області складна, проте залишається стабільною та контрольованою.

Російські загарбники постійно намагаються наступати на Кремінському напрямку. Також окупанти намагалися за допомогою важкої техніки прорвати нашу оборону на Сватівському напрямку в районі Куземівки та Новоселівського, проте успіху не досягли.

Гайдай зазначив, що попри те, що на ці напрямки росіяни кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Нагадаємо, раніше росіяни намагалися штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки.