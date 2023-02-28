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Росіяни намагалися прорвати оборону на Сватівському напрямку, – Гайдай

Попри те, що на ці напрямки окупанти кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Росіяни намагалися прорвати оборону на Сватівському напрямку, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Російські військові намагалися прорвати українську оборону на Сватівському напрямку за допомогою важкої техніки.

Про це повідомив у Telegram очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в області складна, проте залишається стабільною та контрольованою.

Російські загарбники постійно намагаються наступати на Кремінському напрямку. Також окупанти намагалися за допомогою важкої техніки прорвати нашу оборону на Сватівському напрямку в районі Куземівки та Новоселівського, проте успіху не досягли.

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Гайдай зазначив, що попри те, що на ці напрямки росіяни кинули значні сили, іноді штурми доходять до трьох рот піхоти.

Нагадаємо, раніше росіяни намагалися штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. 

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