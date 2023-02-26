Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки

Українським військовим вдалось відбити танковий та піхотний наступ російської армії у Луганській області.

Про це заявив у Телеграм очільник місцевої ОВА Сергій Гайдай в неділю, 26 лютого.

За його словами, ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

Гайдай розповів, що росіяни намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. Так, вчора це намагалася зробити ворожа піхота, тому що кілька днів тому українські захисники відбили танковий наступ противника, а техніку спалили.

Тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там російська армія наразі не здійснює потужних наступів.

Раніше Гайдай заявив, що російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок на Луганщині.