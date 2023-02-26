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Росія втратила ще 660 осіб і шість танків, – Генштаб

Загальні втрати ворога за рік і два дні повномасштабної війни склали 148 130 осіб. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 26 лютого 2023 орієнтовно склали 148 130 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 660 осіб із ворожої армії.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати Росії:

  • танків – 3381 (+6) од
  • бойових броньованих машин – 6615 (+6) од 
  • артилерійських систем – 2380 (+7) од
  • РСЗВ – 475 (+0) од
  • засоби ППО – 247 (+0) од
  • літаків – 299 (+0)
  • гелікоптерів – 288 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)
  • крилаті ракети – 873 (+0)
  • кораблі – 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од
  • спеціальна техніка – 230 (+0).

Фото: Генеральний штаб у Facebook
Нагадаємо, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них 71 атаку противника.

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