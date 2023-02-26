Росія втратила ще 660 осіб і шість танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 26 лютого 2023 орієнтовно склали 148 130 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 660 осіб із ворожої армії.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати Росії:
- танків – 3381 (+6) од
- бойових броньованих машин – 6615 (+6) од
- артилерійських систем – 2380 (+7) од
- РСЗВ – 475 (+0) од
- засоби ППО – 247 (+0) од
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)
- крилаті ракети – 873 (+0)
- кораблі – 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од
- спеціальна техніка – 230 (+0).