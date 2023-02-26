Росія втратила ще 660 осіб і шість танків, – Генштаб

Загальні втрати ворога за рік і два дні повномасштабної війни склали 148 130 осіб.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 26 лютого 2023 орієнтовно склали 148 130 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 660 осіб із ворожої армії.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати Росії:

танків – 3381 (+6) од

бойових броньованих машин – 6615 (+6) од

артилерійських систем – 2380 (+7) од

РСЗВ – 475 (+0) од

засоби ППО – 247 (+0) од

літаків – 299 (+0)

гелікоптерів – 288 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2037 (+2)

крилаті ракети – 873 (+0)

кораблі – 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5242 (+7) од

спеціальна техніка – 230 (+0).

Фото: Генеральний штаб у Facebook