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Окупанти обстріляли упродовж дня три громади Сумщини

Загарбники били з артилерії та мінометів.

Окупанти обстріляли упродовж дня три громади Сумщини
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Упродовж дня, 25 лютого, російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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Загалом було зафіксовано 36 "приходів, з яких 28 - із мінометів і решту з артилерії.

"Шалигинська громада: об 11.40 російські армійці били з артилерії − 8 прильотів, а близько 12 години − з мінометів (зафіксовано 10 прильотів). Білопільська громада: по обіді росіяни обстріляли з мінометів три населені пункти громади. Усього 14 мін скинув ворог на територію громади", - розповіли в ОВА.

У Свеській ОТГ зафіксували чотири "приходи", мінометний обстріл рашисти почали вести з 12.48.

В адміністрації додали, що жертв і руйнувань немає

Нагадаємо, вдень 25 лютого зазнали ворожих обстрілів два райони Дніпропетровської області.

Крім цього, рашисти обстріляли Авдіївку на Донеччині - з артилерії, танків, "градів" та вдарили по місту авіаракетами.

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