Шольц зажадав від Індії запевнень, що вона не блокуватиме ізоляцію Росії

Він і прем'єр-міністр Індія Нарендра Моді обговорювали війну в Україні “дуже широко і дуже інтенсивно”.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час офійного візиту зажадав від Індії запевнень у тому, що вона підтримає чи принаймні не заблокує зусилля Заходу щодо ізоляції Росії за напад на Україну.

Про це пише Associated Press.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді “зберіг свій обережний підхід”. За його словами, Індія хоче, щоб конфлікт було припинено шляхом діалогу та дипломатії. “Індія готова зробити свій внесок у будь-яку мирну ініціативу”, – додав він.

Шольц підкреслив, що війна Росії проти України “порушила фундаментальний принцип, з яким ми всі погоджуємося, – не змінювати кордони за допомогою насильства”.

Він додав, що країни, які розвиваються, зазнають негативного впливу через брак енергії та продовольства унаслідок війни, і сподівається, що Індія допоможе забезпечити критично важливе постачання в Азію, Африку та Америку.

Канцлер пізніше сказав німецьким журналістам, що він і Моді обговорювали війну в Україні “дуже широко і дуже інтенсивно”, але відмовився вдаватися до подробиць, пославшись на конфіденційний характер переговорів.

Індія утримується від будь-якої відкритої критики Росії, оскільки Москва є основним постачальником зброї, нафти та інших економічних потреб країни.

Нагадаємо, Індія виступила проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Країна не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20.

Індійські чиновники також виступили проти використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про напад Росії на Україну. Форум G20 завершився без спільної заяви, у якій більшість країн висловлювалася за засудження війни, натомість Індія опублікувала підсумковий документ.