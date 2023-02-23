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Міністерка фінансів США наполягатиме на включенні засудження війни до спільної заяви G20, попри позицію Індії

Міністерка фінансів США наполягатиме на включенні засудження війни до спільної заяви G20, попри позицію Індії
Джанет Єллен
Фото: ОПУ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен наполягатиме на включенні засудження війни в Україні до спільної заяви країн Group of 20. Про це вона сказала на зустрічі з колегами в межах G20, пише New York Times.

Єллен наголосила, що війна Росії в Україні стала одним із провідних факторів, які формують світову економічну перспективу через вплив на постачання продуктів харчування та енергоносіїв. 

Журналісти зауважили, що втілити позицію Єллен щодо включення засудження до комюніке буде важко, бо Росія все ще є частиною G20, а Індія купує багато російської нафти. 

Міністерка фінансів Сполучених Штатів сказала, що спроби КНР надати Росії підтримку "викликають дуже серйозне занепокоєння", і попередила, щоб Китай не допомагав РФ ухилятися від санкцій. 

"Ми, безумовно, продовжуватимемо пояснювати уряду Китаю, компаніям і банкам у їхній юрисдикції правила щодо наших санкцій і серйозні наслідки, з якими вони зіткнуться за їх порушення", – заявила вона.

Нагадаємо, агентство Reuters зазначало, що Індія виступає проти обговорення країнами G20 додаткових санкцій щодо Росії. Фінансові радники Group of 20 зібралися на зустріч у Індії. Джерела, які прямо залучені до цієї зустрічі, кажуть, що макроекономічні наслідки війни будуть обговорюватися, але Індія не хоче обговорювати додаткові дії проти Росії протягом свого однорічного головування в G20. 

Також, за даними Bloomberg, індійські чиновники, які цього тижня приймають глав фінансів G20, прагнуть уникати використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про напад Росії в Україні. Вони вважають, що повномасштабний напад росіян на Україну слід називати "кризою". 

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