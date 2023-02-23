У компанії заявили, що можут виробляти 35 хибних цілей на місяць.

У Чехії виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для російських окупантів.

Про це повідомляє Reporteri CT.

У сюжеті каналу показав виробництво надувних приманок, подібних до M270/M142 MLRS. На кадрах немає надувних HIMARS, однак у сюжеті йдеться і про них.

"Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як HIMARS", – зазначив представник компанії.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ також повідомляв, що російські окупанти теж використовують надувні танки – на Запорізькому напрямку.