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У Чехії виробляють надувні HIMARS, що використовуються як приманки для російських окупантів

У компанії заявили, що можут виробляти 35 хибних цілей на місяць.

У Чехії виробляють надувні HIMARS, що використовуються як приманки для російських окупантів
Фото: скріншот відео

У Чехії виробляють надувні далекобійні ракетні установки, які потім використовуються в Україні як обманні цілі для російських окупантів.

Про це повідомляє Reporteri CT.

У сюжеті каналу показав виробництво надувних приманок, подібних до M270/M142 MLRS. На кадрах немає надувних HIMARS, однак у сюжеті йдеться і про них.

"Ми можемо виробляти 35 хибних цілей на місяць, таких як HIMARS", – зазначив представник компанії.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ також повідомляв, що російські окупанти теж використовують надувні танки – на Запорізькому напрямку.

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