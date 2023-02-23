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Перемовини з Туреччиною щодо членства в НАТО відновляться у березні, – швецький прем’єр

Шведи чекають на підтвердження конкретної дати.

Перемовини з Туреччиною щодо членства в НАТО відновляться у березні, – швецький прем’єр
Фото: ЕРА/UPG

Перемовини з Туреччиною щодо членства в НАТО будуть відновлені в середині березня після того, як вони зупинилися в січні після протесту проти спалення Корану.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише Reuters з посиланням на ЗМІ.

“Також є дата, це не секрет, але ми чекаємо на підтвердження”, – сказав він.

Минулого року Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання до трансатлантичного оборонного пакту після того, як Росія вторглася в Україну, але Швеція зіткнулася з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Анкара звинувачує Стокгольм у переховуванні тих, кого Туреччина вважає членами терористичних угруповань, і вимагає їхньої екстрадиції як крок до надання зеленого світла членству Швеції в НАТО.

Переговори щодо НАТО між Фінляндією, Швецією та Туреччиною були припинені з січня після того, як Расмус Палудан, лідер датської ультраправої політичної партії “Жорстка лінія”, спалив копію Корану біля турецького посольства в Стокгольмі.

Однак у понеділок міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що призупинені переговори незабаром відновляться.

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Нагадаємо, Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону.

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