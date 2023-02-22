Японія, Південна Корея та США провели спільні морські навчання у відповідь на запуск ракет КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з дочкою 27 листопада 2022 року на фоні міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-17

Японія провела спільні морські навчання зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю в середу, 22 лютого, після останнього запуску Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє Kyodo News із посиланням на японське Міноборони.

Навчання за участю японських морських сил самооборони Atago, оснащених системою перехоплення ракет Aegis, а також американських і південнокорейських кораблів Aegis проводилися в Японському морі.

Зазначається, що нещодавно Північна Корея відновила провокаційні ракетні обстріли Японського моря на знак протесту проти спільних оборонних навчань Сполучених Штатів та їх східноазіатських союзників.

У суботу, 18 лютого, Пхеньян випустив Hwasong-15, міжконтинентальну балістичну ракету, яка, як вважають, здатна досягти будь-якої точки материкової частини США. У неділю Сполучені Штати провели повітряні навчання з Токіо та Сеулом відповідно.

Схоже, що ракета впала у виключну економічну зону Японії біля її північної території, але вона могла подолати понад 14 000 кілометрів.

Північна Корея також випустила дві балістичні ракети в понеділок вранці, які, схоже, впали за межами контрольованої Японією зони.

Нагадаємо, глава МЗС Південної Кореї заявив, що напад Росії на Україну підштовхнув режим КНДР активізувати запуски ракет.