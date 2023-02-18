Напад Росії на Україну підштовхнув режим КНДР активізувати запуски ракет, - глава МЗС Південної Кореї

Це свідчить про те, що КНДР скоро зможе виготовляти і розміщувати тактичне ядерне озброєння.

Напад Росії на Україну підштовхнув режим Північної Кореї активізувати запуски ракет.

Про це у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки заявив глава МЗС Кореї Парк Чин, повідомляє LB.

“Агресія Росії проти України порушила Статут ООН, міжнародне право. Дійсно, це тривожний сигнал, що підриває основи післявоєнного світопорядку. Це означає, що відбувається перехід до нових умов світової безпеки. Заборона на застосування сили у міжнародних відносинах, принцип суверенітету та територіальної цілісності були порушені Росією грубим чином”, - сказав Парк Чин.

Він зазначив, що виклики нинішньому світопорядку не обмежені Європою. У Індотихоокеанському регіону також змінюється ситуація у різних сферах - безпека, економіка і т.д.

“Напад Росії на Україну підштовхнув режим Північної Кореї активізувати запуски ракет, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами. Сьогодні відбувся черговий запуск балістичної ракети, що свідчить про те, що КНДР влаштовуватиме провокації і в подальшому. Якщо Північна Корея проведе сьоме ядерне випробування (це може відбутися в будь-який момент), це корінним чином змінить ситуацію. Це означатиме, що КНДР зможе виготовляти і розміщати тактичне ядерне озброєння”, - зауважив Парк Чин.

Він заявив, що підтримка миру та стабільності у Тайванській затоці - також важливе завдання. Якщо міжнародний військовий конфлікт там почнеться, його ескалація неминуче перетвориться в повномасштабну геополітичну конфронтацію.

Нагадаємо, глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі заявив, що головуюча у G7 Японія продовжуватиме запроваджувати жорсткі санкції проти Росії. Японія пообіцяла Україні підтримку на фоні нарощування Росією воєнної активності на Далекому Сході.