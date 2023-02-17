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Час для діалогу з Росією ще не настав, бо вона обрала війну, - Макрон

Президент Франції заявив, що наступ РФ "має провалитися".

Час для діалогу з Росією ще не настав, бо вона обрала війну, - Макрон
Фото: EPA/UPG

Час для діалогу з Росією ще не настав, бо вона обрала війну. 

Про це заявив на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Франції Еммануель Макрон.

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За його словами, Російська Федерація вирішила завдати удару по цивільній інфраструктурі та вчинити воєнні злочини. "Наступ Росії має провалитися…", - додав Макрон.

Він наголосив, що єдність та рішучість "важливі, коли йдеться про те, щоб надати Україні можливості повернутися за стіл переговорів прийнятним чином та працювати над довготерміновим миром на умовах, які обрали українці".

"Нам абсолютно необхідно активізувати нашу підтримку і наші зусилля щодо опору українського народу та його армії і допомогти їм розпочати контрнаступ, який тільки й може дозволити вести переговори, що заслуговують на довіру, визначені Україною, її владою та її народом", - сказав президент Франції.

Макрон висловив переконання, що для початку необхідно допомогти зберегти Україні свої території, людей і суверенітет. "І для мене найбільше питання, як викрутити цю ситуацію так, щоб створити хоча б якийсь, хоч і неідеальний, але баланс. Щоби дати росіянам можливість сформувати щось стабільне для них же. Тепер головне - це чинити опір, зробити так, щоб Україна могла примусити Росію сісти за стіл перемовин на українських умовах", - підкреслив очільник Франції.

Він також сказав, що не вірить, що режим Путіна може впасти за секунду. "Коли я чую багатьох людей, які агітують за зміну режиму, я хочу в них запитати, на що він буде замінений? Хто наступний, хто ваш лідер? Як це реалізувати?", - запитав Макрон.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції 17 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема танки, і він "інтенсивно агітує" союзників за такий крок.

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