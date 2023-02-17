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Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки обговорив з мером Мюнхена допомогу Україні

Мюнхен з початку широкомасштабного вторгнення прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни.

Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки обговорив з мером Мюнхена допомогу Україні
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко в перший день роботи Мюнхенської конференції з безпеки взяв участь в дискусії про демократію громад та обговорив питання допомоги Україні з мером міста Дітером Райтером. Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Розпочав перший день на Мюнхенській конференції з безпеки участю в дискусії «Міста як захисники демократії. Виклики і можливості». Про демократію громад, про допомогу Україні і українцям закордоном говорили разом з Дітером Райтером — мером Мюнхена, міста-побратима Києва», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Мюнхен з початку широкомасштабного вторгнення прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни.

Також Кличко наголосив на важливості співпраці міст, які доєдналися до Пакту вільних міст. 

«Співпраця міст під час широкомасштабної агресії росії проти України довела свою ефективність. Київ продовжує отримувати допомогу від партнерів, підтримку політичну, економічну та гуманітарну. Зокрема, і завдяки цьому ми вистояли — від перших місяців широкомасштабної війни, і цієї зими», - зазначив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні до Пакту вільних міст доєднався Мюнхен. Київ доєднався до Пакту у вересні минулого року.

Мюнхенська конференція з безпеки – головний західний форум з питань безпеки. Проводиться щорічно з 1962 року. Однією з головних тем цього року стала тема загроз світовій безпеці у світлі агресії росії проти України. Конференція триватиме з 17 по 19 лютого.

 

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