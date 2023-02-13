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Київ отримав як допомогу від Франції унікальні сонячні електростанції для медзакладів, - Кличко

Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Київ отримав як гуманітарну допомогу дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров’я та життя киян. Але медики, в нинішніх умовах відключень електроенергії, не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Повинне працювати спеціальне обладнання реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення», – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що йдеться про сонячні електростанції від провідного французького виробника фотоелектричних панелей «Roy Group Energy». Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро. Ще 50 тисяч євро надала компанія JCI.

Фото: kyivcity.gov.ua

Одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі. Інша (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Монтаж електростанцій французькі спеціалісти розпочнуть уже сьогодні, повідомив Віталій Кличко.

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