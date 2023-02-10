Анджей Дуда зустрівся із Володимиром Зеленським

Президент Польщі Анджей Дуда провів зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася вчора в Жешуві, повідомили в Канцелярії президента.

Зеленський розповів про свою нещодавню дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях, переговори також стосувалися безпеки в регіоні.

Бюро міжнародної політики опублікувало більше деталей про зустріч.

"Президенти Анджей Дуда і Володимир Зеленський обговорили поточну ситуацію на фронті, безпеку в регіоні та необхідність подальших спільних дій військової підтримки", – зазначили в бюро.

Нагадаємо, вчора Зеленський перебував із візитом у Брюсселі, де виступав перед Європейським парламентом і Єврорадою. За день до того він був у Парижі та Лондоні. Переговори стосувалися надання Україні озброєння, зокрема для відбиття можливого нового російського наступу. Це був другий закордонний візит президента за час повномасштабної війни. Після першої поїздки – до США – Зеленський на зворотньому шляху також проводив переговори із Анджеєм Дудою.