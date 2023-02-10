Мелоні розкритикувала Францію та Німеччину після того, як її не запросили на вечерю зі Зеленським

Італійська прем'єрка сказала, що вважає це зневажливе ставлення “недоречним”.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні розкритикувала Францію та Німеччину після того, як її не запросили на вечерю у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише Reuters, це “посилило тертя між союзниками по Європейському Союзу”.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися із Зеленським у середу ввечері напередодні саміту ЄС у четвер.

“Але на відміну від минулого року, коли тодішній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі працював разом з Макроном і Шольцем щодо України, Мелоні залишилася осторонь”, – зазначає видання.

У розмові з журналістами на саміті у Брюсселі, Мелоні сказала, що вважає це зневажливе ставлення “недоречним”. “Я думаю, що наша сила в цій боротьбі – це єдність”, – додала вона.

Згодом вона зустрілася із Зеленським на полях засідання ЄС.

Фото: ЕРА/UPG Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Брюсселі

Відповідаючи на запитання про її коментарі, Макрон сказав, що він вважає, що вечеря в середу була доречною.

“Як ви знаєте, Німеччина і Франція протягом восьми років відігравали особливу роль у питанні України”, – сказав він журналістам, маючи на увазі спільне посередництво двох країн, які намагалися, але не змогли запобігти широкомасштабному вторгенню РФ.

Reuters пише, що коли Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, був прем'єр-міністром – все було інакше. Він їздив з Макроном і Шольцом до Києва в червні минулого року поїздом і зіграв разом з ними провідну роль у формуванні протидії ЄС Росії після її вторгнення в Україну.

Мелоні пообіцяла зберігати таку ж проукраїнську позицію, незважаючи на побоювання деяких її союзників по коаліції, заявивши журналістам у четвер, що надання допомоги Києву було найкращим способом досягти миру.

Підкреслюючи свою готовність підтримати Київ, минулого тижня Італія та Франція завершили технічні переговори щодо спільної поставки в Україну системи ППО “SAMP/T-MAMBA” навесні цього року.

“Проте націоналістична політика Мелоні призвела до суперечок як з Макроном, так і з Шольцем у низці інших питань, а тісні зв’язки, які Драгі налагодив із Парижем і Берліном, здаються далеким спогадом”, – додає видання.

У листопаді минулого року Париж звинуватив новий уряд Мелоні у порушенні довіри та міжнародних законів, відмовившись прийняти мігрантів, врятованих благодійним рятувальним кораблем. Натомість човен пришвартувався у Франції.

Раніше цього тижня міністри Франції та Німеччини разом вилетіли до Вашингтона, щоб обговорити зі своїми американськими колегами спірні субсидії США. Представника Італії, другого за величиною виробника в Європейському Союзі після Німеччини, з ними не було.

Нагадаємо, відеовиступ президента України Володимира Зеленського на пісенному фестивалі в Сан-Ремо скасували через "політичні суперечності". Італійські політики заявили, що поява українського президента "є недоречною" для щорічного музичного конкурсу.