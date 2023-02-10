У Німеччині перевіряють фірми, які підозрюють у порушенні антиросійських санкцій

Влада Німеччини провела у четвер обшуки в приміщеннях трьох компаній у рамках поточного розслідування можливого порушення санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на прокурорів.

“Рейди відбулися після розслідування Reuters у грудні щодо ланцюжка поставок, який продовжував доставляти до Росії електронні компоненти на мільярди доларів, попри експортні обмеження Заходу та заборони виробників”, – зазначає видання.

Німецька влада також провела обшук у помешканнях трьох підозрюваних, згідно із заявою, в якій не згадуються імена компаній чи осіб. У заяві йдеться про вилучення записів, документів та ІТ-обладнання.

Водночас джерела повідомили, що однією з трьох компаній, обшуканих прокуратурою, є “Smart Impex GmbH” – німецький оптовий торговець ІТ-продукцією, якого влада підозрює в обході санкцій щодо електронних компонентів через компанію-посередника в Туреччині.

Назви двох інших компаній або трьох підозрюваних визначити не вдалося.

У грудні агентство Reuters повідомило, що в березні 2022 року менеджер “Smart Impex GmbH”Гьоктурк Агваз був співзасновником “Azu International Ltd Sti” – оптового продавця ІТ-продуктів у Туреччині. Торік “Azu International” експортувала до Росії компонентів на щонайменше 20 мільйонів доларів США, включно з комп’ютерними мікросхемами американських виробників. Частина пішла до московського клієнта, який отримав американські та неамериканські товари від “Smart Impex” до того, як Росія вторглася в Україну у лютому 2022-го.

У жовтні Агваз повідомив Reuters, що “Smart Impex” припинив експорт до Росії, щоб дотримуватися торговельних обмежень ЄС, але продавав товари до Туреччини – країни, що не входить до ЄС і не виконує багато санкцій Заходу проти Москви. На запитання про продажі Azu International до Росії Агваз відповів: “Це наша комерційна таємниця”.

Керуючий директор Smart Impex пішов у відставку в грудні після п статті Reuters і подальших обговорень з юристами. Про це він написав у листі, який він написав того місяця двом іншим партнерам. Листування доступне на handelsregister.de, публічному реєстрі німецьких компаній. Партнер, який звільнився, написав, що не знав про те, що поставки від “Smart Impex” до “Azu” були призначені для Росії. За його словами, він припускав, що російський бізнес “Smart Impex” припинився “на початку російської загарбницької війни проти України”.

У письмовій відповіді німецькому телешоу ARD MONITOR, яке сьогодні опублікувало статтю про компанію, Smart Impex повідомила, що звинувачення детально перевіряються, і що її перевірки досі показали, що товари, які вона експортувала до Росії, не підлягали обвинуваченню. до санкцій.

Smart Impex заявила в письмовій відповіді німецькому телешоу ARD MONITOR, яке сьогодні опублікувало статтю про компанію, що звинувачення докладно вивчаються. А перевірки нібито показали, що товари, які вона експортувала до Росії, не піддавалися санкціям.

Нагадаємо, країни Group of 7 обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, КНДР і Ірану, які, за їхніми даними, постачають Росії запчастини і технології для військового використання. Держави хочуть скординувати пакет санкцій до 24 лютого.