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G7 обговорюють санкції проти іранських, північнокорейських і китайських компаній, що можуть постачати військове обладнання РФ

Також розглядається внесення до санкційного списку фірм, що постачають росіянам військові технології. 

G7 обговорюють санкції проти іранських, північнокорейських і китайських компаній, що можуть постачати військове обладнання РФ
Фото: picdrop.com

Країни Group of 7 обговорюють застосування санкцій проти компаній з Китаю, КНДР і Ірану, які, за їхніми даними, постачають Росії запчастини і технології для військового використання. Держави хочуть скординувати пакет санкцій до 24 лютого, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Обговорення поки що на формальній стадії, і санкції кожної окремої країни можуть відрізнятися. Компанії, які будуть включені до санкційного списку, можуть відрізнятися теж. 

Речник департаменту Білого дому з питань національної безпеки коментарів щодо цього не надав. 

Будь-які дії відображатимуть зусилля G-7 перервати потік матеріалів військового призначення до Росії через треті країни, які не підписали санкції, запроваджені після вторгнення. Існує занепокоєння, що компанії можуть допомогти Росії обійти санкції. 

Нагадаємо, раніше США вжили санкцій проти членів правління іранської компанії Paravar Pars Company, яка виробляє безпілотиники.

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