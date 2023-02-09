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СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який коригував ракетні удари росіян по Києву

Зрадником виявився діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця".

СБУ викрила співробітника Укрзалізниці, який коригував ракетні удари росіян по Києву
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику "лояльне ставлення" та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Чоловік перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його діяльність. Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ.

Фото: ssu.gov.ua

Крім цього, зрадник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

"У разі отримання розвідувальних відомостей рашисти планували використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником ФСБ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали окупантам.

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