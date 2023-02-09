​Росіяни вночі знову обстріляли Нікополь, загинув чоловік

Унаслідок обстрілу пошкоджено не менше 16 житлових будинків, електромережі та газопровід.

У ніч проти четверга російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь, у результаті загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією РФ у Нікополі загинув чоловік 1985 року народження", - написав Лукашук у Telegram.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено не менше 16 житлових будинків та одне приватне підприємство. Розбито сім господарських споруд, ще одну зруйновано. Також пошкоджено два автомобілі, електромережі і газопровід.

Обстеження територій обстрілу триває.

Нагадаємо, раніше окупанти вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді Дніпропетровщини. По громаді випустили два десятки снарядів.