МЗС Нідерладнів викликало російського посла через роль Путіна у авіакатастрофі MH17

Посла Росії в Нідерландах сьогодні викликали в МЗС через висновки спільної слідчої групи (JIT) про розслідування катастрофи рейсу MH17.

Про це пише nos.nl.

Зазначимо, слідчі вважають, що існують вагомі підстави вважати, що президент Росії Володимир Путін наказав передати бойовикам “ДНР” зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким збили літак.

“Посла Росії в Нідерландах сьогодні викликали в МЗС через справу MH17. Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки слідчої групи JIT про причетність президента Путіна. Посол повинен дати пояснення з цього приводу”, – зазначає видання.

Додамо, коаліційна партія D66 запропонувала вислати російського посла з країни.

Рютте зі свого боку вважає, що важливо тримати комунікацію з Кремлем відкритою. Якщо Нідерланди вишлють російського посла з країни, Москва, найімовірніше, вчинить аналогічно.

Нагадаємо, JIT поділилася своїми висновками з найближчими родичами 298 жертв і опублікувала звіт. Водночас докази на цей момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань.

Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Доанбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.