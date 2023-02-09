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Блінкен про винищувачі: США “продовжуватимуть оцінювати” військові потреби України

“Життєво важливим є не просто конкретна система озброєння чи частина обладнання".

Блінкен про винищувачі: США “продовжуватимуть оцінювати” військові потреби України
Фото: ЕРА/UPG

США продовжуватимуть оцінювати військові потреби України, аби зрозуміти чи Вашингтон готовий надати Києву винищувачі F-16.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, пише CNN

Блінкен заявив у середу, що США “продовжуватимуть робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що вона може найбільш ефективно використовувати”.

“Життєво важливим є не просто конкретна система озброєння чи частина обладнання. Не менш важливою є здатність українців ефективно її використовувати”, – сказав Блінкен на пресконференції в середу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зараз закликає західних союзників надати винищувачі.

Нагадаємо, у середу прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що країна забезпечить навчання українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО. Він також доручив міністру оборони країни Бену Воллесу розглянути можливість надання таких літаків.

Речник Міністерства оборони США Патрік Райдер заявив зі свого боку, що Пентагону наразі немає що оголосити з приводу постачання винищувачів Україні.

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