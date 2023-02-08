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Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів

Крім того, він запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти. 

Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів
Українські військові на навчанні
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонує президенту України Володимиру Зеленському поширити британську програму навчання військових на пілотів винищувачів. Про це повідомили на сайті голови уряду.

"У рамках сьогоднішніх переговорів прем’єр-міністр запропонує посилити пропозицію Великої Британії про навчання українських військових, у тому числі поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо в майбутньому", – зазначили в анонсі візиту президента України до Лондона. 

Там додали, що навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. У межах цих довгострокових інвестицій Великобританія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб України.

Сунак також запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти. Ці тренування мають доповнити чинну програму підготовки, у межах якої за пів року навчали 10 000 українців. У 2023 тренування в Британії мають пройти ще 20 000 військових. Велика Британія продовжить співпрацю із ЗСУ щодо розширення програми.

Поки що жодна країна не надала Україні сучасні винищувачі. Речник британського премʼєра говорив, що надавати українцям винищувачі виробництва Великої Британії нераціонально, оскільки навчання роботі з ним може зайняти до пʼяти років. 

Президент США Джо Байден на питання про те, чи нададуть США українцям свої F-16, відповів негативно. Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що з точку зору масовості, наявності на ринку й обслуговування, оптимальним для України є винищувач це F-16. Втім, не факт, що саме він буде першим іноземним літаком, який отримає Україна.

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