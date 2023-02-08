Заяви Лаврова дискредитують його в інтелектуальному плані, - Боррель

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель розкритикував нещодавню заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова стосовно Молдови.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

“Дуже шкода, що пан Лавров, котрий колись був шановним дипломатом, вступив на цей шлях. Ці заяви дискредитують її в інтелектуальному плані. У тому, що він сказав, немає нічого серйозного”, - заявив Боррель.

Таким чином він відреагував на заяву Лаврова про те, що Захід намагається перетворити Молдову на “анти-Росію”, направивши її шляхом України.

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця назвала заяви Лаврова “тривожними”, і наголосила, що вони не враховують незалежність та територіальну цілісність Молдови.

"Ми зробимо все можливе, щоб виконати політичну волю громадян Молдови", - підкреслила Гаврилиця.

Нагадаємо, парламент Молдови 2 лютого проголосував за продовження режиму надзвичайної ситуації у країні. Парламентарі продовжили цей режим ще на 60 днів, починаючи з 4 лютого.