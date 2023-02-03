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У Молдові режим надзвичайної ситуації продовжать на 60 днів

Парламент країни проголосував за це 2 лютого.

У Молдові режим надзвичайної ситуації продовжать на 60 днів
Фото: newsmaker.md

Парламент Молдови 2 лютого проголосував за продовження режиму надзвичайної ситуації у країні.

Про це пише newsmaker.md.

Парламентарі продовжили цей режим ще на 60 днів, починаючи з 4 лютого. 

Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця заявила під час виступу, що надзвичайний стан дозволив владі оперативно приймати рішення в умовах численних викликів.

“Багато хто запитує, навіщо нам потрібний надзвичайний стан і навіщо його продовжувати, якщо люди не відчувають, що перебувають у надзвичайному становищі. Якщо люди не відчувають надзвичайної ситуації – значить, нам вдалося досягти мети. Отже, наш підхід був правильним”, – сказала вона.

Незалежний депутат Гайк Вартанян після виступу прем’єр-міністра сказав: “ми знову ходимо по колу”. “Поки що не пізно, у вас ще є шанс привести Молдову до нормальної ситуації. Але з кожним продовженням надзвичайного стану шансів на це дедалі менше”, – сказав Вартанян.

Депутатка від PAS Ліліан Карп зазначила, що '”нікому не подобається щоразу продовжувати надзвичайну ситуацію”. “Ми повинні розуміти контекст цього рішення, з нами поряд йде війна. Ми повинні оперативно приймати рішення, щоб втручатися у ситуацію, коли виникає криза”, – сказала Карп.

Нагадаємо, режим НС у Молдові діє з початку вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

24 січня Молдова розпочала військові навчання, які проходять на усіх полігонах країни до 4 лютого.

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