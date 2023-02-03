Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Нацгвардійці оприлюднили відео ліквідації вагнерівців під Бахмутом
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Арахамія ​розповів про обшуки і звільнення за останню добу
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Росія планує великий наступ до річниці війни, – Резніков
Росія планує великий наступ до річниці війни, – Резніков
ГоловнаСуспільствоВійна

Єдиний шлях до відновлення радіаційної безпеки Європи - це демілітаризація Запорізької АЕС, - Кулеба

Міністр підкреслив - партнери України мають розуміти, що мають справу з терористами та шантажистами.

Єдиний шлях до відновлення радіаційної безпеки Європи - це демілітаризація Запорізької АЕС, - Кулеба
Фото: Твіттер Дмитра Кулеби

Єдиний шлях до відновлення радіаційної безпеки Європи - це безумовна демілітаризація та створення надійної зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю niezalezna.pl. 

“Поки російські війська та важка техніка залишаються на станції, поки продовжуються російські провокації, загроза інцидентів залишається дуже високою. Це пріоритет для всієї міжнародної спільноти - спільно працювати над деокупацією ЗАЕС, щоб припинити радіаційний шантаж Москви”, - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що демілітаризація ЗАЕС - це складне, але реалістичне завдання. Україна спільно із міжнародними партнерами та МАГАТЕ працює над виконанням цього складного завдання заради відновлення безпеки для десятків країн та мільйонів людей.

“Російський режим хоче тримати в заручниках всю Європу шляхом військової окупації ЗАЕС. Вони вважають це важелем політичного та економічного тиску, який, на їхню думку, допоможе послабити європейські позиції та диктувати європейцям свою волю”, - нагадав Дмитро Кулеба. 

Міністр підкреслив - партнери України мають розуміти, що мають справу з терористами та шантажистами, а тому світ має протистояти російському терору разом, потужними та проактивними діями, особливо на санкційному напрямі.

Для цього необхідно невідкладно запровадити санкції проти російської корпорації “Росатом”, яка всупереч нормам міжнародного права намагається вкрасти ЗАЕС та є повноцінним учасником повномасштабної агресії проти України разом із російськими військовими. 

Другий крок - обмеження прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ. 

Третій крок - припинення співпраці з державою-агресором у сфері атомної енергетики. 

Нагадаємо, російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ, яким керує "Росатом".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також