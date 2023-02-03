Єдиний шлях до відновлення радіаційної безпеки Європи - це демілітаризація Запорізької АЕС, - Кулеба

Міністр підкреслив - партнери України мають розуміти, що мають справу з терористами та шантажистами.

Єдиний шлях до відновлення радіаційної безпеки Європи - це безумовна демілітаризація та створення надійної зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю niezalezna.pl.

“Поки російські війська та важка техніка залишаються на станції, поки продовжуються російські провокації, загроза інцидентів залишається дуже високою. Це пріоритет для всієї міжнародної спільноти - спільно працювати над деокупацією ЗАЕС, щоб припинити радіаційний шантаж Москви”, - зазначив Кулеба.

Міністр наголосив, що демілітаризація ЗАЕС - це складне, але реалістичне завдання. Україна спільно із міжнародними партнерами та МАГАТЕ працює над виконанням цього складного завдання заради відновлення безпеки для десятків країн та мільйонів людей.

“Російський режим хоче тримати в заручниках всю Європу шляхом військової окупації ЗАЕС. Вони вважають це важелем політичного та економічного тиску, який, на їхню думку, допоможе послабити європейські позиції та диктувати європейцям свою волю”, - нагадав Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив - партнери України мають розуміти, що мають справу з терористами та шантажистами, а тому світ має протистояти російському терору разом, потужними та проактивними діями, особливо на санкційному напрямі.

Для цього необхідно невідкладно запровадити санкції проти російської корпорації “Росатом”, яка всупереч нормам міжнародного права намагається вкрасти ЗАЕС та є повноцінним учасником повномасштабної агресії проти України разом із російськими військовими.

Другий крок - обмеження прав та привілеїв Росії у МАГАТЕ.

Третій крок - припинення співпраці з державою-агресором у сфері атомної енергетики.

Нагадаємо, російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ, яким керує "Росатом".