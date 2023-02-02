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У Краматорську розібрано 85% завалу на місці зруйнованого росіянами будинка, - ДСНС

З місця влучання російської ракети вивезено понад 870 тонн будівельних уламків

У Краматорську розібрано 85% завалу на місці зруйнованого росіянами будинка, - ДСНС
Фото: Пресслужба ДСНС

У Краматорську Донецької області продовжуються роботи з розбору завалів у чотириповерховому житловому будинку. Ракетний удар по будинку росіяни завдали 1 лютого.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Розібрано 85 % завалу, вивезено понад 870 тонн будівельних уламків”, - повідомили в ДСНС.

До робіт на місці обстрілу залучена 161 особа та 42 од. техніки. З них від ДСНС - 60 осіб та 11 од. техніки.

Також на місці функціонує пункт обігріву ДСНС та працюють психологи.

Фото: Пресслужба ДСНС

Фото: Пресслужба ДСНС

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Краматорська три людини загинули, вісім поранені, зокрема двоє в важкому стані. Ще 13 звернулись за медичною допомогою.

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