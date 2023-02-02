Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині рашисти планують забирати на війну працівників бюджетних і комунальних установ

На Харківщині вороги готуються зруйнувати дорожню інфраструктуру.

На Донеччині рашисти планують забирати на війну працівників бюджетних і комунальних установ
Фото: Цензор

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники готуються проводити приховану мобілізацію.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь.

"Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - зазначили в коандуванні.

А на Харківщині в районі Тавільжанки Куп’янського району вороги готуються руйнувати дорожню інфраструктуру, також мінують мости, дамби і переїзди.

Нагадаємо, у Севастополі росіяни взялися мобілізовувати місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Відповідну вказівку отримали місцеві військкомати.

А на Луганщині окупанти поставили місцевим ватажкам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також