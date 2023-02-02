На Донеччині рашисти планують забирати на війну працівників бюджетних і комунальних установ

На тимчасово окупованих територіях Донецької області загарбники готуються проводити приховану мобілізацію.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у Горлівці всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списки осіб, які мають бронь.

"Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - зазначили в коандуванні.

А на Харківщині в районі Тавільжанки Куп’янського району вороги готуються руйнувати дорожню інфраструктуру, також мінують мости, дамби і переїзди.

Нагадаємо, у Севастополі росіяни взялися мобілізовувати місцевих цивільних осіб з підрозділів Чорноморського флоту. Відповідну вказівку отримали місцеві військкомати.

А на Луганщині окупанти поставили місцевим ватажкам ультиматум через провал мобілізації та погане логістичне забезпечення російської армії.