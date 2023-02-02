Україна гарантує, що далекобійні ракети не атакуватимуть територію РФ, – Резніков

Збройні сили потребують ракет, які можуть завдати ударів на відстані 300 км.

Збройним силам потрібні далекобійні ракети, які не дадуть ворогу забезпечувати собі оборону. Україна готова координувати цілі з партнерами і готова надати гарантії, що ракети не будуть атакувати територію РФ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

“Успіх України на полі бою – це ваш успіх також. Ми очікуємо, що цей рік принесе нові можливості… Щоб перемогти, нам треба захопити стратегічну ініціативу”, – заявив міністр.

Резніков закликав партнерів допомогти зі встановленням протиракетної оборони якомога швидше. Він наголосив на бажанні отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

“Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і готові координувати цілі з нашими партнерами”, – зауважив Резніков.

Міністр також наголосив на потребі України в танках і бронетехніці та подякував партнерам за рішення щодо їх постачання на останній зустрічі в Рамштайні. За його словами, це дозволить створити броньований кулак для прориву російської оборони.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Україна веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю враження 300 км.