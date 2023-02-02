Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
Два колишні топчиновники Міноборони отримали підозри у розтраті держкоштів, – ЗМІ (оновлено)
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
ГоловнаСуспільствоВійна

Швеція надала Україні 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Серед обладнання від шведських партнерів - генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Швеція надала Україні 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
Фото: Міненерго України

46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. 

“Росіяни нещадно обстрілюють об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі наших міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи і повертають в домівки українців світло та тепло”, - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що серед обладнання від шведських партнерів - генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Фото: Міненерго

Фото: Міненерго

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. Також у Євросоюзі планують надати Україні 2400 додаткових генераторів, крім 3000 вже переданих. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також