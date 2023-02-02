46 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло зі Швеції в Україну. З них майже половину обладнання шведська сторона спрямувала протягом останніх двох тижнів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

“Росіяни нещадно обстрілюють об’єкти української енергетичної інфраструктури. Проте завдяки допомозі наших міжнародних партнерів енергетики швидше проводять відновлювальні роботи і повертають в домівки українців світло та тепло”, - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що серед обладнання від шведських партнерів - генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.

Фото: Міненерго

Фото: Міненерго

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія запросила Україну до своєї енергетичної платформи, щоб разом купувати газ. Також у Євросоюзі планують надати Україні 2400 додаткових генераторів, крім 3000 вже переданих.