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Норвегія планує збільшити витрати з власного благодійного фонду країни для допомоги Україні

Фонд багатства скандинавської країни є одним із найбільших інвесторів у світі. При цьому надходження до нього різко зросли через збільшення експорту норвезької нафти та газу.

Норвегія планує збільшити витрати з власного благодійного фонду країни для допомоги Україні
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре
Фото: EPA/UPG

Норвегія планує збільшити витрати зі свого державного фонду багатства в найближчі роки для фінансування військової та цивільної допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

Фонд багатства скандинавської країни, який є одним із найбільших інвесторів у світі, вартістю 1,3 трильйона доларів, спостерігав різке зростання надходжень доходу, оскільки ціни на експорт норвезької нафти та газу різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр не уточнив, скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але зазначив, що це буде багаторічне зобов'язання.

“Це призведе до тимчасового збільшення витрат із державного фонду добробуту”, — сказав Стьоре.

Він додав, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії.

Нагадаємо, ЄС завершить роботу над десятим пакетом санкцій проти РФ до 24 лютого. Росія буде змушена надавати кошти на відбудову України.

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