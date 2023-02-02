Третина економіки України втрачена, - Шмигаль

Багато підприємств були фізично знищені, наприклад “Азовсталь”, яке було одним із провідних виробників металу в країні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оцінює падіння економіки держави минулого року в понад 30% і очікує зростання на 0,3% цього року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на німецький журнал Spiegel.

“За попередніми оцінками, падіння за 2022 рік становить понад 30%. Третина нашої економіки зникла… Інфляція дещо перевищує 26%”, - сказав глава уряду.

Він нагадав, що багато підприємств були фізично знищені, наприклад “Азовсталь”, яке було одним із провідних виробників металу в країні.

Водночас він назвав важливим те, що, попри таке падіння, українська економіка сплатила на 10% більше податків, ніж у 2021 році. Урядовець пояснив це тим, що підприємці відчувають відповідальність і хочуть підтримати армію та країну.

“Усі податки, які ми збирали, йшли на армію. Інша половина бюджету фінансується завдяки допомозі наших партнерів, зокрема Німеччини”, - зауважив Шмигаль.

Він подякував Німеччині за допомогу, яку вона надає Україні. Зокрема, за грант у розмірі 1 мільярда євро та за сотні мільйонів євро позик, за витрати на відновлення українського енергетичного сектору та інших сфер.

Оцінюючи перспективи на 2023 рік, глава уряду назвав цифру зростання ВВП 0,3%. Такий прогноз базується на найгірших можливих умовах: що війна триватиме протягом року і що ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру продовжуватимуться. Дефіцит бюджету планується на рівні майже 38 мільярдів доларів. Шмигаль поінформував, що Україна отримує 18 мільярдів євро фінансової допомоги від ЄС, ще 10 мільярдів доларів надходять від Сполучених Штатів. Зараз Київ працює з Міжнародним валютним фондом над новою програмою структурної допомоги, яка розрахована щонайменше на чотири роки та передбачає 16-20 мільярдів доларів

Говорячи про те, скільки коштуватиме фактична післявоєнна реконструкція, Шмигаль назвав суму від 600 млрд до 750 млрд євро. При цьому він підкреслив, що відбудова не повинна лягати на плечі платників податків у Європі або США, агресор має заплатити за шкоду, за втрачені життя, за втрачені можливості. Збитки мають бути відшкодовані за рахунок російських активів, заморожених за кордоном, які сьогодні сягають 350 млрд – 500 млрд доларів. В Україні було конфісковано статки двох російських банків на суму 423 млн євро.

“Ми вважаємо, що ці активи та їх конфіскація чи інше використання мають стати основним джерелом фінансування відновлення”, - підсумував політик.

Він також запевнив у зацікавленості приватних інвесторів у програмах відбудови. Зокрема, зауважив, що німецька економіка вже готується до найбільшого проєкту реконструкції в Європі після закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, ЄС збирається виділити Україні новий пакет допомоги для підтримки реформ на 400 млн євро. Крім того, Євросоюз збирається продовжити призупинення всіх мит і заходів торгового захисту щодо українського імпорту.

Раніше повідомлялось, що у драфті комюніке саміту Україна-ЄС немає термінів прийняття України до блоку. Натомість там вказано, що Європейський Союз ухвалюватиме рішення про подальші кроки після повного виконання всіх вимог.