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​У Києві затримали чоловіка, який за добу обікрав лікарню, капличку та два кіоски

Його спіймали завдяки відео з камер спостереження.

​У Києві затримали чоловіка, який за добу обікрав лікарню, капличку та два кіоски
Фото: Нацполіція

Київські оперативники затримали чоловіка, який за добу скоїв чотири крадіжки.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Спочатку зловмисник у лікарні поцупив гаджет із кабінету лікарки, яка перебувала на чергуванні. Після цього він направився до каплички, де розбив скриньку для пожертви і забрав звідти кошти.

Через деякий час він зайшов до двох кіосків, звідки викрав гроші та товар.

Наразі йому загрожує до восьми років ув'язнення. 

"Ми встановили, що невідомий скоїв за добу чотири крадіжки. Зловмисник шляхом розбиття скла у медичній установі поцупив з кабінету лікарки, яка перебувала на чергуванні, ґаджет. Після чого направився до каплички, де розбив скриньку для пожертви і забрав кошти. Згодом він проник до еколавки та поцупив з каси п’ять тисяч гривень, а у кіоску неподалік викрав товар. Ми проаналізували відеозаписи з камер спостереження та розшукали підозрюваного", – розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Затриманий – житель Хмельницької області, 1984 року народження. Напередодні він був звільнений з місць позбавлення волі за аналогічні злочини.

За фактами крадіжок розпочато кримінальне провадження. Наразі Шевченківський райсуд столиці обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 56 тисяч гривень. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік побив колядників і відібрав у них 16 тисяч гривень.

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